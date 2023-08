Em noite de jogo difícil e truncado, com atuação coletiva abaixo do esperado, o Flamengo enfrentou o Olimpia pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Apesar das dificuldades encontradas, o Rubro-Negro venceu o duelo por 1 a 0, saiu à frente na briga por uma vaga nas quartas de final e teve motivos além do triunfo para sorrir: o retorno do poder de decisão da dupla Bruno Henrique e Gabigol.