O Flamengo venceu o Olimpia por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ao final do duelo, alguns jogadores conversaram com a imprensa na zona mista, e Arrascaeta foi um deles. Questionado sobre o ambiente do Rubro-Negro após o caso Pedro, o camisa 14 disse que o clima está 'bom demais'.