Vou falar o que eu sinto, o lado emocional. Não pensei que a atmosfera do Flamengo teria tanta energia. Hoje eu vi a equipe perdendo, e a arquibancada vocês viram. O time tentou até o final, algumas vezes descompactado. Mas não teve loucura, não teve expulsão. Eles deixaram tudo dentro do campo. Tiveram a intensidade e buscaram. Sim, teve desorganização e muitos cruzamentos. Apressamos muito. Me senti orgulhoso de estar técnico do Flamengo e ver o torcedor cantando com tamanho orgulho do seu time. Eu olhava e sentia orgulho. Foi um apoio incondicional. Não peguem só uma parte dessa resposta, contextualizem. É óbvio que o torcedor está triste pela derrota e brabo com o treinador e os jogadores. Mas quando a torcida mostra o orgulho do seu time, é bonito.