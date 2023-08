Com Filipe Luís e Ayrton Lucas oscilando em atuações, o Flamengo vive um problema na lateral-esquerda. No momento, nenhum 'sai na frente' na briga pela titularidade, e as apresentações abaixo do esperado trazem à tona a discussão pela carência do elenco e a necessidade de olhar com mais carinho para algumas posições, como é o caso dos lados de campo.