Alex Sandro e Plata mostram credenciais com boas atuações em estreia pelo Flamengo

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo contou com as estreias de Alex Sandro e Gonzalo Plata no empate em 1 a 1 diante do Vasco, no último domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado frustante por conta do gol sofrido já nos minutos finais, os novatos do Rubro-Negro se destacaram positivamente na partida no Maracanã.

O lateral-esquerdo foi bastante participativo na fase ofensiva, sobretudo na saída de bola e construção das jogadas por trás. Ao total, foram 60 passes completos em 61 tentados pelo defensor, um aproveitamento de 98%. Desses, dois são considerados "passes decisivos", além de ter criado uma grande chance.

Na parte defensiva, Alex Sandro também teve números sólidos em sua estreia pelo Flamengo. O camisa 26 venceu cinco de sete duelos (71%), com dois cortes, dois desarmes e uma interceptação no duelo. No entanto, participou do lance que gerou o gol de empate do Vasco, não conseguindo evitar a antecipação de Philippe Coutinho.

Por sua vez, Gonzalo Plata também foi bem acionado na partida. O ponta-esquerda contribuiu com três passes decisivos e criou uma grande chance (para Bruno Henrique, que parou na trave). Além disso, acertou 41 dos 50 passes (82%) que tentou, e arriscou jogadas invidividuais com dois dribles completados (33%).

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (19) e recebe o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã. A bola rola a partir de 21h30 (de Brasília) para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Tanto Alex Sandro quanto Plata estão disponíveis para o duelo.

