O CSA sagrou-se campeão alagoano sub-20 neste domingo. A equipe do lateral-esquerdo Erik, autor do gol no empate por um a um na primeira partida, bateu o CRB por um a zero e ficou com o título. Contratado até Dezembro de 2024 pelo clube de Maceió, Erik falou da alegria de levantar o troféu.