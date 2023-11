O Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa por 1 a 0, em jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão. O gol da Raposa foi marcado por Bruno Rodrigues, aos 35 minutos da segunda etapa. Com este resultado, o Cruzeiro deixa a zona do rebaixamento e dá um respiro na luta contra a queda para a Série B. O Fortaleza, por sua vez, segue no meio da tabela, ocupando a 12ª posição. Outro fato de destaque na partida foi a estreia de Paulo Autuori como técnico do Cruzeiro. O profissional, que era diretor técnico da equipe e assume de forma interina, está em sua quarta passagem como comandante do clube. Veja no player acima os melhores momentos de Fortaleza x Cruzeiro!