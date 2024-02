⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Apesar da forte chuva, o Cruzeiro conseguiu ter o controle da partida, criou algumas oportunidades, mas sofreu muitos sustos. O Sousa carimbou a travessão da equipe mineira e obrigou Rafael Cabral a fazer duas grandes defesas para garantir a igualdade no marcador.



No segundo tempo, as equipes não conseguiram manter a intensidade vista na etapa inicial, além do gramado ter prejudicado a qualidade da partida. Ainda assim, o Sousa se lançou ao ataque para buscar a classificação e chegou ao gol da vitória com Danilo Bala aproveitando o rebote de um cruzamento que carimbou o travessão e finalizando para o fundo das redes aos 43 minutos. Nos acréscimos, o autor do primeiro gol soltou um balaço da intermediária para dar números finais ao duelo.