Torcida do Cruzeiro reage a aniversário de jogador contestado

O volante Walace, do Cruzeiro, completa 30 anos nesta sexta-feira (4), e, como de costume, o clube postou nas redes sociais mensagem de felicitações ao jogador. A reação da torcida cruzeirense, no entanto, não foi a esperada. Muitos torcedores aproveitaram a ocasião para questionar o desempenho do jogador.

Veja algumas reações de torcedores do Cruzeiro à mensagem do clube:

- Parabéns pro nosso trialeta: corre, pedala e nada.

- Você só precisa jogar 10% do que jogava na Itália, porque não jogar nada tá foda.

- Parabéns, felicidade. Mas tá em débito com o clube e torcida.

Outros torcedores, no entanto, não deixaram de parabenizar o jogador pelo aniversário e desejaram felicidades e sucesso com a camisa do Cruzeiro.

Walace chegou ao Cruzeiro no meio da temporada passada

Walace foi contratado pela SAF do Cruzeiro, na janela de transferência no meio da temporada passada. O ex-volante do Grêmio, com passagem pela Seleção Brasileira – disputou a Copa América de 2016, com o técnico Dunga - vinha se destacando na Udinese, da Itália, desde 2020, depois de defender o Hamburgo, da Alemanha, de 2016 a 2018, e o Hannover, também da Alemanha, na temporada 2018-2019.

Walace estreou pelo Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude por 2 a 0, no Mineirão, em 24 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, disputou 17 jogos e marcou um gol, na vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, no Mineirão, em 22 de agosto, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Nesta temporada, Walace começou como reserva e somente com a chegada do técnico Leonardo Jardim conquistou vaga no time titular nas últimas três partidas. Também atuou em outros cinco jogos do Cruzeiro em 2025, mas sem conseguir agradar ao torcedor.