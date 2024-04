Torcedores do Cruzeiro criticam escalação de Lacarmón para final do Mineiro: ‘Vai entregar’

Lacarmón é alvo de críticas por parte dos torcedores do Cruzeiro pela escalação da final do Campeonato Mineiro (Foto: Divulgação/ Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 15:15 • Belo Horizonte (MG)

Técnico do Cruzeiro, Nicolás Lacarmón foi alvo de muitas críticas de torcedores por conta da escalação de sua equipe para enfrentar o Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro. Os fãs não curtiram a presença do zagueiro Neris no time titular, enquanto João Marcelo ficou no banco de reservas.

Outros cruzeirenses também lembraram a insistência do comandante em alguns nomes do elenco e afirmam que o treinador merece os questionamentos. Ainda assim, os torcedores esperam um final feliz para a Raposa. Confira as reações na web: