No elenco comandado por Pepa, o centroavante Rafael Elias disputará posição com Gilberto e Henrique Dourado. Ambos vivem um jejum de gols e não marcam há mais de dois meses, desde a vitória celeste contra o América-MG, por 4 a 0, no dia 14 de maio. Na sua chegada, em poucas palavras, Papagaio destacou a grandeza do Cruzeiro, e afirmou realizar um sonho.