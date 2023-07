Natural de Belo Horizonte e torcedor do time celeste, Pereira chega ao Cruzeiro com status de titular e principal contratação da temporada. A Raposa será a primeira equipe do jogador, como profissional, no futebol brasileiro. Antes, o atleta teve passagem de destaque no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e no West Bromwich, da Inglaterra.