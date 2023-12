Larcamón ficou livre no mercado no dia 15 de dezembro, após ser eliminado com o León, do México, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Ele surgiu como opção após a Raposa receber respostas negativas de Fernando Gago, que foi para o Chivas Guadalajara, e Thiago Carpini, que decidiu permanecer no Juventude.