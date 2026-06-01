menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Atacante do Cruzeiro desabafa após ficar fora de convocação para a Copa do Mundo

O atacante não foi chamado por Beccacece

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 01/06/2026
10:22
Favorite o Lance! no Google
Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois do empate em 1 a 1 do Cruzeiro contra o Fluminense, o atacante Keny Arroyo desabafou nas redes sociais por não ter sido convocado para a Copa do Mundo. O camisa 99 não figurou entre os 26 nomes chamados por Sebastian Beccacece.

continua após a publicidade

– Trabalhei muito duro, com dedicação e compromisso para poder estar (presente). Hoje cabe aceitar uma decisão difícil, porque representar o meu país sempre foi um dos meus maiores sonhos – disse.

– Não estar nesta lista dói, e seria mentira dizer o contrário. Mas isto não termina aqui. Continuarei trabalhando, crescendo e me preparando como sempre fiz, porque os sonhos não mudam, apenas são adiados – prosseguiu Arroyo.

continua após a publicidade

– Agora caberá torcer do lado de fora, apoiando meus companheiros e toda a minha seleção com o mesmo orgulho de sempre. Tenho certeza de que virão coisas grandes. Meu objetivo segue intacto. Hoje começa o caminho rumo aos próximos 4 anos – finalizou o atacante.

Arroyo, atacante do Cruzeiro, lamenta ausência em convocação (Foto: Reprodução)
Arroyo, atacante do Cruzeiro, lamenta ausência em convocação (Foto: Reprodução)

Entre os atacantes, foram chamados Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Confira convocação do Equador para a Copa do Mundo

Goleiros

  • Hernán Galíndez (Huracán)
  • Moisés Ramírez (AE Kifisias)
  • Gonzalo Valle (LDU Quito)

Defensores

  • Willian Pacho (PSG)
  • Piero Hincapié (Arsenal)
  • Joel Ordóñez (Club Brugge)
  • Jackson Porozo (Tijuana)
  • Félix Torres (Internacional)
  • Pervis Estupiñán (Milan)
  • Yaimar Medina (Genk)
  • Ángelo Preciado (Atlético-MG)

Meio-campistas

  • Moisés Caicedo (Chelsea)
  • Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
  • Pedro Vite (Vancouver Whitecaps)
  • Denil Castillo (Midtjylland)
  • Alan Franco (Atlético-MG)
  • Kendry Páez (River Plate)
  • Nilson Angulo (Sunderland)

Atacantes

  • Alan Minda (Atlético-MG)
  • Gonzalo Plata (Flamengo)
  • John Yeboah (Venezia)
  • Enner Valencia (Pachuca)
  • Jordy Caicedo (Huracán)
  • Jeremy Arévalo (Stuttgart)
  • Anthony Valencia (Royal Antwerp)
  • Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)

+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias