Atacante do Cruzeiro desabafa após ficar fora de convocação para a Copa do Mundo
O atacante não foi chamado por Beccacece
- Matéria
- Mais Notícias
Depois do empate em 1 a 1 do Cruzeiro contra o Fluminense, o atacante Keny Arroyo desabafou nas redes sociais por não ter sido convocado para a Copa do Mundo. O camisa 99 não figurou entre os 26 nomes chamados por Sebastian Beccacece.
ANÁLISE: tirado da zona de conforto, Cruzeiro somou ponto importante contra o Fluminense
Cruzeiro
Vai atrapalhar o Cruzeiro? Gerson fala sobre pausa para a Copa do Mundo
Cruzeiro
Artur Jorge vê ‘sabor amargo’ no empate do Cruzeiro com o Fluminense
Cruzeiro
– Trabalhei muito duro, com dedicação e compromisso para poder estar (presente). Hoje cabe aceitar uma decisão difícil, porque representar o meu país sempre foi um dos meus maiores sonhos – disse.
– Não estar nesta lista dói, e seria mentira dizer o contrário. Mas isto não termina aqui. Continuarei trabalhando, crescendo e me preparando como sempre fiz, porque os sonhos não mudam, apenas são adiados – prosseguiu Arroyo.
– Agora caberá torcer do lado de fora, apoiando meus companheiros e toda a minha seleção com o mesmo orgulho de sempre. Tenho certeza de que virão coisas grandes. Meu objetivo segue intacto. Hoje começa o caminho rumo aos próximos 4 anos – finalizou o atacante.
Entre os atacantes, foram chamados Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Confira convocação do Equador para a Copa do Mundo
Goleiros
- Hernán Galíndez (Huracán)
- Moisés Ramírez (AE Kifisias)
- Gonzalo Valle (LDU Quito)
Defensores
- Willian Pacho (PSG)
- Piero Hincapié (Arsenal)
- Joel Ordóñez (Club Brugge)
- Jackson Porozo (Tijuana)
- Félix Torres (Internacional)
- Pervis Estupiñán (Milan)
- Yaimar Medina (Genk)
- Ángelo Preciado (Atlético-MG)
Meio-campistas
- Moisés Caicedo (Chelsea)
- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
- Pedro Vite (Vancouver Whitecaps)
- Denil Castillo (Midtjylland)
- Alan Franco (Atlético-MG)
- Kendry Páez (River Plate)
- Nilson Angulo (Sunderland)
Atacantes
- Alan Minda (Atlético-MG)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- John Yeboah (Venezia)
- Enner Valencia (Pachuca)
- Jordy Caicedo (Huracán)
- Jeremy Arévalo (Stuttgart)
- Anthony Valencia (Royal Antwerp)
- Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias