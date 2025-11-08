Kaiki comemora bom momento pessoal e do Cruzeiro na temporada

Apesar de jovem, o lateral-esquerdo Kaiki tem muita experiência quanto o assunto é o Cruzeiro. Cria da base celeste, o jovem de 22 anos já passou por vários momentos com a camisa celeste e comemora a sequência como titular da equipe que vem fazendo excelente temporada, na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Viver esse momento é espetacular. Passei por todas as fases do Cruzeiro, desde a base até o profissional. Passamos por momentos muito difíceis, e é muito gratificante para mim – afirmou o lateral, em entrevista na Toca da Raposa, nesta sexta-feira (7), antes do penúltimo treino para a partida de domingo (9), contra o Fluminense, às 16h, no Mineirão, pelo Brasileirão.

➡️Kaiki mantém os pés no chão e chama atenção para força do Fluminense

Kaiki estreou na equipe profissional do Cruzeiro aos 18 anos, no empate por 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril de 2021, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, com o técnico Felipe Conceição. Naquela temporada, foram apenas mais duas partidas, número que foi crescendo progressivamente: seis em 2022, 15 em 2023 e 23 em 2024.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Kaiki assumiu a lateral esquerda do Cruzeiro antes mesmo da transferência de Marlon para o Grêmio. Já são 49 jogos com a camisa celeste, totalizando 96, com dois gols, o último deles este ano, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão – também são três assistências em 2025.

Lateral Kaiki é titular absoluto do Cruzeiro, de Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaiki revela em quais fundamentos mais tem evoluído no Cruzeiro

Kaiki reconhece que vem evoluindo profissionalmente, desde que chegou ao clube em 2014, com apenas 11 anos:

- Essa evolução não é de agora, são de anos. Eu só tenho demonstrado isso agora devido à minha dedicação no passado. Acho que eu mais evoluí na parte defensiva e também no mental, o que a gente conquista jogo a jogo – comentou.

continua após a publicidade

A evolução foi reconhecida quando fez parte da pré-lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, em setembro. Agora, Kaiki aguarda a convocação e, futuramente, uma transferência para o futebol europeu:

- Tenho um sonho de jogar lá, mas estou bastante focado no Cruzeiro neste final de temporada. Não só eu, mas todo mundo. Estar com a cabeça aqui é essencial para mim e para toda a equipe para conquistar os nossos objetivos – afirmou o jovem lateral, que tem contrato com o clube celeste até 2027.

Um dos clubes europeus que já demonstraram interesse em Kaiki é o Benfica de Portugal.