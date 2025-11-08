Kaiki comemora bom momento pessoal e do Cruzeiro na temporada
Lateral passou por várias fases na Toca da Raposa e sonha com o futebol europeu
Apesar de jovem, o lateral-esquerdo Kaiki tem muita experiência quanto o assunto é o Cruzeiro. Cria da base celeste, o jovem de 22 anos já passou por vários momentos com a camisa celeste e comemora a sequência como titular da equipe que vem fazendo excelente temporada, na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil.
- Viver esse momento é espetacular. Passei por todas as fases do Cruzeiro, desde a base até o profissional. Passamos por momentos muito difíceis, e é muito gratificante para mim – afirmou o lateral, em entrevista na Toca da Raposa, nesta sexta-feira (7), antes do penúltimo treino para a partida de domingo (9), contra o Fluminense, às 16h, no Mineirão, pelo Brasileirão.
Kaiki estreou na equipe profissional do Cruzeiro aos 18 anos, no empate por 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril de 2021, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, com o técnico Felipe Conceição. Naquela temporada, foram apenas mais duas partidas, número que foi crescendo progressivamente: seis em 2022, 15 em 2023 e 23 em 2024.
Nesta temporada, Kaiki assumiu a lateral esquerda do Cruzeiro antes mesmo da transferência de Marlon para o Grêmio. Já são 49 jogos com a camisa celeste, totalizando 96, com dois gols, o último deles este ano, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão – também são três assistências em 2025.
Kaiki revela em quais fundamentos mais tem evoluído no Cruzeiro
Kaiki reconhece que vem evoluindo profissionalmente, desde que chegou ao clube em 2014, com apenas 11 anos:
- Essa evolução não é de agora, são de anos. Eu só tenho demonstrado isso agora devido à minha dedicação no passado. Acho que eu mais evoluí na parte defensiva e também no mental, o que a gente conquista jogo a jogo – comentou.
A evolução foi reconhecida quando fez parte da pré-lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, em setembro. Agora, Kaiki aguarda a convocação e, futuramente, uma transferência para o futebol europeu:
- Tenho um sonho de jogar lá, mas estou bastante focado no Cruzeiro neste final de temporada. Não só eu, mas todo mundo. Estar com a cabeça aqui é essencial para mim e para toda a equipe para conquistar os nossos objetivos – afirmou o jovem lateral, que tem contrato com o clube celeste até 2027.
Um dos clubes europeus que já demonstraram interesse em Kaiki é o Benfica de Portugal.
