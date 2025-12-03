Liderança do elenco do Cruzeiro e ídolo da torcida, Lucas Silva pode seguir no clube mesmo após sua aposentadoria. Esta é inclusive a vontade do dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço.

Em entrevista ao podcast do Mineirão, Lucas Silva revelou que ficou surpreso ao ser convidado pelo presidente do clube para assumir um cargo na diretoria celeste ao fim de sua carreira.

— Passam muitas coisas na cabeça. Fazenda é algo que tenho em mente, mas já na última renovação, o presidente me chamou de canto com seu filho (Pedro Junio). Disse que vai deixar um cantinho do lado deles na diretoria — disse jogador do Cruzeiro.

— Eu fiquei lisonjeado, feliz, contente com a fala deles. Mas disse que queria ir com calma, tenho muita lenha para queimar. É algo que deixo anotado para o pós carreira. Não vou conseguir ficar parado. Vou querer fazer algo que gosto. Será relacionado a futebol ou fazenda — complementou Lucas Silva.

Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Entretanto, nem mesmo o jogador sabe o que irá fazer quando se aposentar. A única certeza do atleta é que seu próximo passo será relacionado com o futebol ou com alguma atividade longe dos gramados, mas no campo.

Contrato de Lucas Silva

O Cabuloso renovou o vínculo com o meio-campista em junho deste ano. Atualmente, o contrato de Lucas Silva com o Cruzeiro é válido até o fim de 2027.

Criado na Toca da Raposa I, o meio-campista está em sua terceira passagem pelo clube mineiro. Além do clube celeste, ele acumulou passagens por Nacional-MG, Real Madrid, Olympique de Marselha e Grêmio.

Títulos de Lucas Silva no Cruzeiro

Com mais de 300 jogos disputados com a camisa celeste, o meia acumula conquistas pela equipe mineira. Ao todo, ele já levantou cinco troféus pela equipe. Confira lista: