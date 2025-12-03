Cruzeiro x Botafogo – Palpites, Análise e Odds

Confira os palpites do Lance para Cruzeiro x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela penúltima rodada do campeonato e acontece nesta quinta-feira, 4 de dezembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão.

continua após a publicidade

O Botafogo entra em campo pressionado, pois precisa vencer para seguir vivo na disputa por uma das cinco vagas para a Libertadores 2026. Além dos três pontos, o Alvinegro ainda depende de combinações de resultados, torcendo por um tropeço do Fluminense (derrota) e também do Bahia (empate ou derrota) para manter suas chances matemáticas.

Do outro lado, o Cruzeiro vive situação mais confortável: já garantido na Libertadores do próximo ano, o time celeste busca a vitória para se manter entre os três primeiros colocados do Brasileirão e fechar a temporada com uma campanha de destaque.

continua após a publicidade

Palpite do Lance para Cruzeiro x Botafogo (04/12)

Cruzeiro x Botafogo - Resultado: Cruzeiro vence (2,08 na Betsson)

O Cruzeiro se mostra superior e não é à toa que está em terceiro lugar na tabela. Fez uma ótima campanha no campeonato e pretende fechar com chave de ouro, já que planeja vencer para aumentar as chances de terminar a temporada como o time com a melhor campanha como mandante. Caso derrote o Botafogo, o Cruzeiro encerrará o Brasileirão com 45 pontos em casa.

Para garantir essa marca como a maior da competição, o Flamengo precisaria perder seu jogo como mandante, enquanto o Fluminense poderia, no máximo, empatar contra o Bahia. Os prognósticos apontam a Raposa como vencedora, e com uma odd tão alta, vale a pena a tentativa.

continua após a publicidade

O Cruzeiro venceu em casa sete dos últimos nove jogos

dos últimos jogos Em confrontos diretos, o Time Estrelado derrotou o Botafogo em três dos últimos quatro encontros entre as equipes

dos últimos encontros entre as equipes O Cruzeiro está há cinco partidas sem perder no Brasileirão

Outros palpites para Cruzeiro x Botafogo

Ambos marcam: Não (1,92 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,72 na Bet365) Mais de 9 Escanteios (1,60 na Bet365)

A partida tende a ser controlada pelo Cruzeiro, e o desempenho recente da equipe reforça essa expectativa. Os prognósticos indicam que apenas uma das equipes deve marcar, algo que ocorreu em quatro dos últimos cinco encontros entre os times. Esse padrão também aponta para uma baixa quantidade de gols, o que torna o palpite de menos de 2,5 uma boa opção. Esse cenário se repetiu em três dos últimos quatro confrontos diretos.

Além disso, é comum que os times brasileiros apostem em ataques pelas laterais, com muitos cruzamentos que aumentam naturalmente o número de escanteios. O palpite principal é que o jogo ultrapasse nove escanteios e, com uma odd atraente na Bet365, a aposta ganha valor. Três das últimas quatro partidas do Cruzeiro registraram números elevados de escanteios, reforçando ainda mais a escolha.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro chega para sua penúltima apresentação no Campeonato Brasileiro sem grandes obrigações nos ombros. A equipe busca vencer para tentar encerrar o torneio como o melhor mandante da competição, e para isso precisará superar o Botafogo e torcer para que Fluminense e Flamengo empatem ou percam. O time não é derrotado há cinco partidas, o que aumenta ainda mais a confiança do elenco.

O Celeste terá alguns desfalques importantes. O centroavante Gabriel Barbosa está suspenso por excesso de cartões amarelos. O ponta-esquerda Wanderson continua fora por conta de problemas musculares na coxa. Keny Arroyo também segue como dúvida para o confronto devido a dores na virilha e ainda não tem presença garantida na partida contra o Botafogo.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Kaiki, Lucas Villalba, Fabrício Bruno e Willian; Lucas Silva e Lucas Romero; Luis Sinisterra, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo chega para a partida com a necessidade de vencer. A equipe empatou o último jogo contra o Corinthians e, antes disso, havia perdido para o Grêmio, resultados que aumentam a pressão por uma atuação mais agressiva no ataque. O visitante ainda briga por uma das cinco vagas para a Libertadores e, além de vencer, precisará torcer por um tropeço do Fluminense e também do Bahia, que não pode vencer.

Para enfrentar o Cruzeiro, Ancelotti terá dificuldades para montar a escalação. Santi Rodríguez e Mateo Ponte receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Jeffinho, que estava no banco, acabou expulso na partida contra o Corinthians após se envolver em uma confusão. Para completar, Savarino deixou o campo sentindo dores na posterior da coxa e foi substituído por Montoro, que também precisou ser retirado mais tarde ao acusar dores no quadril.

Provável escalação do Botafogo: Leo Linck; Alex Telles, Fernando Marçal, David Ricardo e Vitinho; Newton e Marlon Freitas; Joaquin Correa, Cuiabano e Artur; Kadir Barría. Técnico: Davide Ancelotti

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro e Botafogo

O histórico recente entre Cruzeiro e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Cruzeiro e Botafogo

03/08/2025 – Botafogo 0 x 2 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro 2025)

27/07/2024 – Botafogo 0 x 3 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro 2024)

14/04/2024 – Cruzeiro 3 x 2 Botafogo (Campeonato Brasileiro 2024)

03/12/2023 – Botafogo 0 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro 2023)

06/08/2023 – Cruzeiro 0 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro 2023)

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Botafogo

Oito dos últimos nove jogos do Botafogo terminaram sem o cenário de ambos marcam Quatro das últimas cinco partidas do Botafogo registraram mais de nove escanteios A média de escanteios somados das duas equipes é de 10,9, superior ao palpite atual O Cruzeiro não perde para o Botafogo desde 2022 O Cruzeiro sofreu apenas quatro gols nas últimas cinco partidas, enquanto o Botafogo levou seis no mesmo período

Comparação de Odds para Cruzeiro x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas <a href="https://www.lance.com.br/sites-de-apostas/bets-autorizadas.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">casas de apostas legalizadas</a> no Brasil. Casa Cruzeiro vence Empate Botafogo vence Betsson 2,08 3,20 3,55 Betano 2,05 3,20 4,05 Bet365 2,05 3,20 4,00

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Botafogo

Resultado: Cruzeiro vence (2,08 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,92 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,72 na Bet365) Mais de 9 Escanteios (1,60 na Bet365)

Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.