Classificado para a Libertadores e sem chances de título, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Botafogo, no Mineirão. Entretanto, a equipe comandada por Leonardo Jardim não jogará os últimos dois jogos do Brasileirão sem ambições.

No último compromisso dentro de casa antes da semifinal da Copa do Brasil, a Raposa tenta deixar uma boa impressão para seus torcedores.

Porém, mais importante que isso, o Cruzeiro busca também um possível segundo lugar. Atualmente, os mineiros estão na terceira posição, com 69 pontos, apenas um a menos que o vice-líder Palmeiras.

Premiação é ambição para o Cruzeiro no Brasileirão

Da terceira posição para o segundo lugar, a diferença de premiação é de R$ 2,3 milhões. Se conseguir ficar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro irá faturar R$ 45,7 milhões.

Apenas esse valor, é quase o dobro do que o clube conquistou na última temporada. Em 2024, o Cabuloso faturou aproximadamente R$ 26 milhões. No momento, o clube celeste já conquistou R$ 20 milhões por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil.

Ambições do Cruzeiro na tabela do Brasileirão

O time comandado por Leonardo Jardim ainda briga para ser o melhor mandante e o segundo maior visitante do Brasileirão. No momento, a equipe somou 42 pontos dentro de casa, apenas dois a menos que o Flamengo.

Longe de Belo Horizonte, a Raposa somou 27 pontos, dois a menos que o Palmeiras, que fará os últimos dois jogos na temporada longe do Allianz parque, contra Atlético-MG e Ceará.

Cruzeiro x Botafogo

O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cabuloso é o terceiro colocado, com 69 pontos.