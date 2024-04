Rafael Cabral falhou no jogo entre Cruzeiro e Alianza Petrolera (Foto: Images/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 00:18 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro ficou no empate com o Alianza Petrolera após ter aberto 3 a 0 no placar, no Mineirão. Um dos principais alvos dos torcedores da Raposa foi o goleiro Rafael Cabral, que falhou no segundo gol da equipe adversária, no jogo válido pela Copa Sul-Americana.

