Fernando Seabra elogia Anderson e adota cautela sobre titularidade de Cássio no Cruzeiro

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 13:56 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro adota cautela para a estreia de Cássio pelo clube. Após vencer o Grêmio por 2 a 0 fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe encara o Red Bull Bragantino no próximo sábado (13), na Arena Independência, pela 17ª rodada da competição. Para esta partida, o time azul já poderá contar com os reforços contratados, entre eles o goleiro. No entanto, o técnico Fernando Seabra diz que irá tomar a decisão com calma.

- Cássio vem trabalhando muito bem, está pronto para jogar. Vamos deixar passar essas primeiras 24 horas, assimilar esse momento, e depois vamos começar a pensar mais de forma decisiva e estratégica no próximo jogo - avaliou o treinador.

Desde a saída de Rafael Cabral do Cruzeiro, Anderson herdou a vaga de goleiro titular da equipe. Nos últimos jogos, inclusive, seu desempenho tem evoluído, e o arqueiro vem se destacando com boas defesas. As boas atuações renderam ao jogador elogios de Seabra.

- Muito positivo o trabalho e a evolução do Anderson. A gente fica muito satisfeito. Entendo que outros jogadores também estão num processo crescente de evolução. A gente está muito satisfeito com Anderson - disse o técnico.

O Cruzeiro está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos somados.