Jardim pode poupar titulares no jogo do Cruzeiro contra o Ceará

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não tem problema para escalar o time para o jogo diante do Ceará, domingo (27) no Mineirão, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não há nenhum jogador suspenso ou contundido, além do meia Matheus Henrique, que está prestes a ser liberado para voltar a atuar, e o zagueiro João Marcelo, ainda sem previsão de retorno.

Leonardo Jardim, no entanto, pode poupar titulares, como fez na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no domingo (20), pela 15ª rodada. Naquela partida, Lucas Silva, Matheus Pereira e Wanderson entraram apenas no segundo tempo. A diferença, em relação a esse jogo é que o time terá um dia a mais de recuperação. Na semana anterior, o jogo contra o Fluminense foi na quinta-feira (20).

Após o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na quarta-feira (25), Leonardo Jardim afirmou que percebeu jogadores cansados, que não renderam o que podiam.

- Senti jogadores, como o Christian e Romero, que não estavam em seus 100%, o que é normal, pois vinham de uma sequência de quatro jogos sem parar e eu não pude trocar todo mundo. Vamos ter mais um dia de recuperação para preparar o time contra o Ceará – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Os volantes Lucas Romero e Christian, citados por Leonardo Jardim, podem ser poupados. O argentino não fica de fora de um jogo do Cruzeiro desde o empate por 0 a 0 com o Unión de Santa Fé, pela Copa Sul-Americana, em 28 de maio. Christian não participou do empate sem gols com o Vitória, no Barradão, em 12 de junho, pelo Brasileirão, por estar suspenso.

Zagueiro Fabrício Bruno jogou gripado contra o Corinthians (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

O zagueiro Fabrício Bruno, que vem de uma sequência de oito jogos, como Lucas Romero, também pode ganhar uma “folga”. O lateral-direito Fagner, que não foi relacionado para o jogo com o Corinthians por questão contratual, tem grande chance de jogar contra o Ceará, domingo (27).

Na quarta-feira (30), Cruzeiro, de Leonardo Jardim, enfrenta CRB pela Copa do Brasil

Outro ponto que o técnico do Cruzeiro deve levar em consideração, para escalar a equipe, é a partida de quarta-feira (30), contra o CRB, no Mineirão, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos confrontos com o Vila Nova-GO, pela terceira fase, Leonardo Jardim poupou titulares, mas, agora, pode priorizar a competição eliminatória.

Os jogadores do Cruzeiro treinaram na manhã desta sexta-feira (25), na Toca da Raposa, e voltam aos treinos na tarde deste sábado (26). Em seguida, começa a concentração para a partida contra o Ceará, no Mineirão.