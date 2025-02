Escalações América x Cruzeiro: Matheus Pereira não fica nem banco

O meia Matheus Pereira, que durante a semana quase acertou a transferência para o Zenit, da Rússia, está fora da equipe do Cruzeiro na partida de volta pela semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, neste sábado (22), às 16h30, no Independência. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, domingo (16), no Mineirão, e quem vencer neste sábado estará na final do Estadual. Em caso de empate, por qualquer placar, a vaga será definida nos pênaltis.

O atacante Kaio Jorge será a novidade no Cruzeiro, que está escalado com:

Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo; Kaio Jorge, Gabigol e Dudu.

Ficam no banco o atacante Lautaro Diaz e o zagueiro Mateo Gamarra, que se apresentou nesta semana. Três jogadores estão afastados por contusão: o zagueiro João Marcelo, o meia Japa e o atacante Dinenno.

Matheus Pereira não fica nem no banco, por decisão do técnico Leonardo Jardim (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A principal novidade no América para o clássico é o retorno do atacante Figueiredo e do meia Benítez, recuperados de contusão. Mas o atacante Fabinho, contundido, fica de fora. O técnico William Batista escalou a equipe com:

Matheus Mendes; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Benítez; Adyson, Renato Marques e Figueiredo

O América defende invencibilidade de 471 dias no Independência – a última derrota do Coelho no estádio do Horto foi em novembro de 2023, por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Retrospecto recente é desafio para o Cruzeiro no clássico

O retrospecto recente do Cruzeiro diante do América é amplamente desfavorável. Pelo Campeonato Mineiro, a Raposa não derrota o Coelho desde 6 de abril de 2019, quando venceu por 3 a 0, no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal daquele ano. Depois, em 11 partidas, foram oito derrotas e três empates, dois deles pelo Mineiro deste ano, ambos por 1 a 1, pela primeira fase, no Independência, e no jogo de ida da semifinal, no Mineirão.

O desempenho do Cruzeiro contra o América em fases decisivas do Mineiro também não é bom. Desde que o campeonato adotou fórmula semelhante à atual, em 2004, as duas equipes se enfrentaram sete vezes na semifinal. A Raposa eliminou o rival em 2004 (duas vitórias), 2017 (vitória e empate) e 2019 (duas vitórias). O Coelho levou a melhor em 2012 (duas vitórias), 2016 (vitória e empate), 2021 (duas vitórias) e 2023 (duas vitórias).