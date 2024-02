Atuando pela primeira vez no Mineirão em 2024, o Cruzeiro não encontrou dificuldades para derrotar o Patrocinense. Apesar de não levar perigo nos minutos iniciais, a raposa encurralou o rival, que não conseguiu sair do campo defensivo. Matheus Pereira, destaque do duelo com duas assistências, encontrou Marlon no final do primeiro tempo para abrir o placar.