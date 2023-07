O Cruzeiro pode, enfim, estar perto de um desfecho positivo pela contratação do meio-campista Matheus Pereira, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Conforme informação inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, o jogador já teria as bases salariais e o tempo de contrato acertados com o time celeste, faltando apenas a liberação da equipe comandada por Jorge Jesus.