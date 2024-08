Cruzeiro x Internacional: como é o histórico do confronto?

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 16:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Cruzeiro e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), em partida atrasada da 5ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão (MG), com transmissão do Premiere. Saiba como é o histórico de confrontos entre os times!

Cruzeiro e Internacional já disputaram 86 jogos na história, com 32 vitórias do Colorado, 25 empates e 29 vitórias do Cruzeiro. Pelo Brasileirão, são 68 partidas, com o Inter vencendo 32, o Cruzeiro 24 e outros 21 empates. No último confronto entre as duas equipes, já nesta temporada, vitória Colorada por 1 a 0, no Beira-Rio.

A Raposa não vence o rival desde 2016, quando triunfou por 4 a 2, no Mineirão.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cruzeiro e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro X Internacional

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Minas Gerais (MG);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo -RJ;

🚩 Assistentes: Bruno Boschillia - PR e Thiago Henrique Neto Correa Farinha -RJ;

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois-SP.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cruzeiro (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; Wesley Gasolina (Ramiro), João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Dinenno.

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia; Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré.