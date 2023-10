O ex-zagueiro Dedé conseguiu, na Justiça do Trabalho, aumentar o valor a ser recebido no processo contra o Cruzeiro. Segundo despacho da 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, o montante a ser recebido foi atualizado em quase R$ 3 milhões. O débito da Raposa com o ex-jogador agora é de R$ 21.111.772,46. A informação é do ge.