Cruzeiro leva prejuízo imenso e perde zagueiro para o clássico contra o Atlético-MG

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 23:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Além da derrota para o Fortaleza, na noite desta segunda-feira (5), por 2 a 1, em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro, perdendo também a invencibilidade dentro de casa, o Cruzeiro sofreu outro grande prejuízo.

O zagueiro João Marcelo levou um cartão amarelo no finalzinho da partida e estava pendurado. Assim, ele fica fora do clássico contra o Atlético-MG, no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

João Marcelo é um dos atletas mais importantes do elenco cruzeirense neste momento e divide a zaga do Cruzeiro com Zé Ivaldo. Sem o jogador, a tendência é que Villalba seja utilizado.

A propósito, João Marcelo foi a única baixa para o clássico. Outros atletas como Lucas Romero, Matheus Pereira, Vitinho e William passaram em branco e estarão disponíveis para o jogo no próximo sábado.

O Cruzeiro segue na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O time azul poderia ter entrado no G4 em caso de vitória sobre o Fortaleza. O Leão, por sua vez, chegou à terceira posição, com 39 pontos.