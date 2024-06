Cruzeiro fecha a contratação de carrasco do São Paulo

Foto: Reprodução / Instagram







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação do atacana Lautaro Díaz, que estava no Independiente Del Valle, do Equador. O atleta é esperado em Belo Horizonte na próxima semana, quando passará por exames médicos e realizará a assinatura do contrato, válido por quatro anos.

Quem é Lautaro Díaz, novo reforço do Cruzeiro

Com 26 anos, Díaz chega para complementar Dinenno e Kaio Jorge. Com muita movimentação, o jogador também pode atuar pelo lado direito. Em 62 jogos com a camisa do Independiente, Diaz marcou 18 gols e deu oito assistências. Destes, os mais marcantes foram contra o São Paulo, na final da Copa Sul-Americana de 2022.

Kaio Jorge já fechou!

O Cruzeiro anunciou a contratação de Kaio Jorge na manhã desta terça-feira (11). O atacante chega em definitivo e assina por cinco anos com a Raposa, após deixar a Juventus, da Itália. O negócio foi fechado em 7,2 milhões de euros, segundo a Velha Senhora.

