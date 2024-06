Cruzeiro fará nova investida por atacante argentino

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro teve, nas últimas horas, sua proposta de compra por Lautaro Díaz, do Independiente Del Valle, recusada. Agora, a Raposa fará mais uma investida para contar com o jogador já na janela do meio do ano. A multa rescisória do contrato do atacante gira em torno de cinco milhões de dólares (R$ 26 milhões), mas a proposta do Cruzeiro é menor.

Aos 26 anos, o atacante ficou conhecido ao marcar duas vezes contra o São Paulo, na final da Copa Sul-Americana de 2022. De acordo com o GE, a multa rescisória do atleta é de cinco milhões de euros, mas a proposta cruzeirense é menor.

Foto: Divulgação

Quem é Lautaro Díaz, possível reforço do Cruzeiro

Com 26 anos, Díaz chega para complementar Dinenno e Kaio Jorge. Com muita movimentação, o jogador também pode atuar pelo lado direito. Em 62 jogos com a camisa do Independiente, Diaz marcou 18 gols e deu oito assistências. Destes, os mais marcantes foram contra o São Paulo, na final da Copa Sul-Americana de 2022.

Kaio Jorge já chegou

O Cruzeiro informou que chegou a um acordo pela contratação de Kaio Jorge, centroavante que estava na Juventus, da Itália. De acordo com comunicado do clube, as partes chegaram a um acordo verbal para a transferência em definitivo.

O negócio gira em torno de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), entre valores fixos e bônus. As cifras fixas estão na casa dos 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), além dos 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) previstos por metas.

Se for considerado o valor bruto da negociação (6,5 milhões de euros), Kaio Jorge é uma das maiores contratações da história do Cruzeiro. Depois do goleiro Cássio, ele é o segundo reforço da Raposa depois da compra da SAF por Pedro Lourenço.

Kaio Jorge muda de clube na Velha Bota (Divulgação/Frosinone)

Matheus Henrique pode chegar

Outro também rebaixado na Itália é Matheus Henrique, que atuou na Sassuolo nesta temporada. Revelado pelo Grêmio, o jogador interessa ao Cruzeiro e não deve permanecer na Itália. Em relação aos valores, o time mineiro tentará, primeiramente, um empréstimo com obrigação de compra, necessitando de compensação financeira aos italianos.

ALBERTO PIZZOLI / AFP