No retorno à etapa complementar, diferente do que era esperado, o Goiás voltou ao duelo postado de maneira muito ofensiva, atacando e não se recuando, apesar do resultado positivo. A Raposa, por sua vez, voltou melhor para o segundo tempo, conseguindo circular a bola e chegar à área esmeraldina com uma maior facilidade. Entretanto, ainda esbarrava na falta de pontaria no momento da finalização.