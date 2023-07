Se o negócio for confirmado, ele virá por empréstimo, pois ainda pertence ao Palmeiras. Papagaio, que gosta de ser chamado de Rafael Elias agora, foi revelado na base do Palmeiras, e já atuou no futebol mineiro quando defendeu o Atlético-MG. Também atuou por Goiás e Cuiabá. O Ituano foi seu último clube no Brasil, no começo do ano passado.