Com o pior ataque no Campeonato Brasileiro de 2023, o Cruzeiro tem buscado no mercado reforçar a linha de frente da equipe. A diretoria celeste iniciou as contratações com Nicolás Larcamón, técnico argentino conhecido por valorizar muito o setor ofensivo e a posse de bola. O treinador também é conhecido por optar por manter uma superioridade numérica no campo de ataque.