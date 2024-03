Cruzeiro anuncia volta de Marcelo Moreno para jogo de despedida

Marcelo Moreno irá se aposentar do futebol (Foto: Bruno Haddad / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 11:01 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta quarta-feira (13), a volta de Marcelo Moreno ao clube. O atacante brasileiro naturalizado boliviano será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro e irá se preparar para partida que marcará sua despedida do futebol, ainda sem data definida. Durante a semana, o retorno do jogador já vinha sendo veiculado.

Moreno teve três passagens pelo Cruzeiro, sendo a última entre 2020 e 2021, na Série B. O vínculo terminaria no fim de 2022, mas ele não entrou em acordo com a diretoria pela redução salarial e acabou acertando com o Cerro Porteño, do Paraguai. Em 2014, foi Campeão Brasileiro pelo clube.

Além de ajudar o clube em campo, o boliviano também deu uma força fora dele. Moreno fez um empréstimo à gestão de Sérgio Santos Rodrigues, quando o Cruzeiro estava com dificuldades para cumprir compromissos. O atacante receberá da Raposa, em Recuperação Judicial, R$ 33 milhões - acumulado pelo empréstimo e outras dívidas.

Marcelo Moreno celebra gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira, na íntegra, a nota de anúncio da volta de Marcelo Moreno ao Cruzeiro:

Seja bem-vindo de volta, Flecheiro Azul! 🏹 💙

Cruzeiro prepara despedida para Marcelo Moreno, atleta será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida. Campeão Brasileiro em 2014 e Bicampeão Mineiro em 2008 e 2014, Marcelo Moreno é uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube.