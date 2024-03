Atacante boliviano pode voltar à Raposa (Foto: Divulgação/Bruno Haddad)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 20:00 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro está próximo de repatriar Marcelo Moreno, atacante brasileiro naturalizado boliviano. Aos 36 anos, o jogador está livre no mercado.

Apesar das negociações, o retorno seria, a princípio, para apenas uma partida de despedida, segundo informações publicadas inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

Marcelo Moreno atuou no Cruzeiro pela última vez entre 2020 e 2021, na Série B. O vínculo terminaria no fim de 2022, mas ele não entrou em acordo com a diretoria pela redução salarial e acabou acertando com o Cerro Porteño, do Paraguai. O caso coincidiu com a chegada da SAF cruzeirense, liderada por Ronaldo.

Antes, o centroavante ainda teve duas passagens pela Raposa. Em 2014, foi campeão do Brasileirão com a camisa celeste.

Marcelo Moreno soma, no total, 142 partidas pelo Cruzeiro. São 52 gols marcados e cinco assistências distribuídas. Ele também tem passagens por Shakhtar Donetsk (UCR), Werder Bremen (ALE), Wigan (ING),

Marcelo Moreno atuava na seleção da Bolívia e pode ter sua quarta passagem pela Raposa, mas não deve integrar o elenco para a temporada (Foto: Divulgação/Federação Boliviana de Futebol)