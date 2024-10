Cruzeiro acerta a contratação de ex-Corinthians para comando do Sub-20

Luciano Dias é o novo treinador da equipe sub-20 do Cruzeiro (Foto: Pedro Carvalho/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 18:06 • Belo Horizonte

Luciano Dias é o novo técnico da equipe sub-20 do Cruzeiro. O clube anunciou, nesta terça-feira (15), a chegada do treinador a Toca da Raposa I para assumir a vaga deixada por Fernando Oliveira.

Com 54 anos, Luciano iniciou sua carreira no futebol em 1990, quando defendeu as cores do Grêmio e permaneceu por sete anos. Com o time gaúcho, o até então jogador venceu os Campeonatos Gaúchos de 1990, 1993, 1995 e 1996, o Brasileiro de 1996, a Copa do Brasil de 1994 e 1997, a Libertadores de 1995 e a Recopa Sul-Americana em 96.

No tricolor, o treinador foi campanheiro de Adilson Batista, que atualmente é diretor da base do clube mineiro.

Além da passagem pelo Grêmio, Luciano atuou também como auxiliar técnico no Corinthians até 2023, ao lado do goleiro Cássio.

O profissional também teve destaque como treinador do Cuiabá, onde conquistou o Campeonato Mato-Grossense em 2014. Além disso, Luciano comandou o União Rondonópolis, do Mato Grosso, na atual temporada, conquistando o vice-campeonato mato-grossense.

O novo treinador dará início aos trabalhos na sexta-feira (18), quando irá comandar o primeiro treino com o elenco na Toca da Raposa I. Já na partida desta quarta-feira (15), contra o Cuiabá, válida pela Copa do Brasil Sub-20, a equipe será dirigida pelo interino Tony Carvalho.

Fernando Oliveira, ex-treinador, deixou o clube celeste após a decisão contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro sub-20. O Cruzeiro empatou a partida de ida por 2 a 2, em Belo Horizonte, e saiu derrotado por 3 a 0 na grande final em São Paulo.