Atacante do Cruzeiro elogia Diniz e mira G-6: “Sul-Americana é pouco”

Publicada em 14/10/2024 - 17:32 • Belo Horizonte

Na reta final dos treinamentos durante a Data-Fifa, o Cruzeiro entra em campo na próxima sexta-feira (18) na retomada do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Bahia, no Mineirão, pela 30ª rodada.

Em busca da primeira vitória na era Fernando Diniz, o time mineiro divide o foco com as semifinais da Sul-Americana, mas precisa vencer o time baiano para aumentar o fôlego em busca do G-6.

O atacante Kaio Jorge valorizou o desempenho do elenco na sequência de treinos, destacando a importância do período para ajustes físicos e técnicos.

- Esse tempo está sendo muito bom para a equipe, fizemos uma boa semana e temos mais quatro dias para encaixar o que precisamos. Eu acho que faltava detalhes mesmo e esse tempo de treinamento vai ser bom tanto para a parte física quanto para a parte técnica. A gente não tem muito tempo, né? Então nós temos que dar conta do recado e sabemos da importância que vai ser esse jogo contra o Bahia - ressaltou o camisa 19 celeste.

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Filosofia de Fernando Diniz

Com uma filosofia de futebol ofensivo, com protagonismo, posse de bola e constante busca pelo gol, Diniz chegou ao Cruzeiro em reta final de temporada e segue aproveitando a Data-Fifa para aparar as arestas no elenco. Kaio Jorge não só elogiou o estilo do técnico, como também destacou a confiança trazida por ele.

- O Diniz é um treinador muito exigente, né? Além de ser um ótimo técnico, ele é um ser humano muito de coração, está sempre buscando ajudar os atletas, principalmente aqueles que não estão no momento bom, o Diniz tenta trazer pra dar o seu melhor. Ele gosta de jogador que encara a partida como se fosse realmente uma decisão, pega bola, joga pra cima, chuta pro gol, e gente tá bem tranquilo e confia 100% no que ele passa pra gente.

Foco dividido nas competições

Além de buscar uma sequência positiva no Brasileiro - já que a última vítória do time mineiro do torneio foi contra o Atlético-GO, no dia primeiro de setembro - o Cruzeiro divide atenção com a Copa Sul-Americana. Na semifinal da competição, a Raposa enfrenta o Lanús, no próximo dia 23, no Mineirão.

- Eu creio que só Sul-Americana é pouco para o que o Cruzeiro, né? Então nós vamos buscar sim esse G-6, a gente tem total confiança no elenco, sabemos da dificuldade que é estar entre os seis do Brasileiro. Os times são bem qualificados, tem grande jogadores, mas aqui também tem jogadores que têm capacidade de manter o Cruzeiro lá em cima - afirmou o atacante.

Anunciado em junho deste ano, o jogador de 22 anos veio da Juventus, com contrato válido até 2029. Pelo Cruzeiro, Kaio entrou em campo em 17 oportunidades, com três gols e uma assistência.