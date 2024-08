Conmebol divulga análise do VAR de expulsão de Advíncula, do Boca Juniors, contra o Cruzeiro

Copiar Link

Publicada em 23/08/2024

A Conmebol divulgou a análise do VAR do lance que gerou expulsão de Luís Advíncula, do Boca Juniors, aos 14 segundos de jogo contra o Cruzeiro. O peruano cometeu falta sobre Lucas Romero nos primeiros instantes da partida, e o árbitro decidiu mostrar o cartão vermelho ao lateral-direito do time argentino. Veja em vídeo acima.

A jogada ocorreu aos nove segundos de partida. Advíncula perdeu o tempo de bola após drible e pisou com a sola do pé no tornozelo do volante da Raposa. Imediatamente, Wilmar Roldán apontou falta e expulsou o peruano. Por sua vez, o árbitro de vídeo Juan Lara concordou com a marcação.

- Tem a sola do pé completa sobre o tornozelo. Termina em cima do pé, mas parte do tornozelo flexiona por causa da força. (…) Joga a bola o jogador azul, chega tarde o jogador de amarelo e pisa sobre o tornozelo. Wilmar, confirmou o cartão vermelho - afirmou o comandante do VAR.

Em campo, o Cruzeiro se classificou às quartas de final da Copa Sul-Americana, após superar o Boca Juniors nos pênaltis. No tempo regulamentar, a Raposa venceu por 2 a 1, com gols de Matheus Henrique e Walace; Giménzes descontou para os Xeneizes. Como o jogo de ida terminou em 1 a 0 para os argentinos, a decisão foi para as penalidades.

Luis Advíncula, do Boca Juniors, chora após ser expluso diante do Cruzeiro; decisão foi confirmada pelo VAR (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)