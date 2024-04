Confira 4 goleiros que podem substituir Rafael Cabral no Cruzeiro

Rafael Cabral está próximo de deixar o Cruzeiro (Foto: Staff Images/Cruzeiro)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 16:21 • Belo Horizonte (MG)

Goleiro titular do Cruzeiro, Rafael Cabral está próximo de deixar o clube. O jogador, que estava relacionado para o duelo contra o Botafogo, pela partida de estreia do Campeonato Brasileiro, não se concentrou com o restante do elenco e negocia sua saída da Toca da Raposa.

Um dos líderes da equipe mineira, Rafael é alvo de críticas por parte da torcida e foi vaiado nos duelos contra o Atlético-MG, pela decisão do Campeonato Mineiro, e Alianza, pela Copa Sul-Americana. Além disso, o goleiro falhou no segundo gol dos colombianos no Mineirão, em partida que terminou empatada após o Cruzeiro abrir 3 a 0 no marcador.

Com a eminente saída do goleiro à porta, o Lance! separou quatro nomes que podem substituir o jogador na meta do Cruzeiro. Confira!

HUGO SOUZA

Emprestado pelo Flamengo ao chaves, de Portugal, Hugo Souza tem se destacado no futebol lusitano, apesar de sua equipe lutar contra o rebaixamento na competição. Com contrato até a metade de 2024, o jogador não está nos planos da diretoria rubro-negro, que conta com o titular Rossi, Matheus Cunha e o jovem Lucas Furtado para a posição.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Hugo teve um início de carreira avassalador e logo conquistou o posto de titular. No entanto, caiu de rendimento, falhou em jogos decisivos e acabou perdendo espaço na equipe carioca.

Atualmente com 25 anos, o jogador pode reforçar o Cruzeiro a partir de agosto de 2024, quando termina seu contrato de empréstimo com a equipe portuguesa.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Hugo Souza está emprestado ao Chaves, de Portugal (Divulgação / Chaves)

MARCELO GROHE

Em reta final de contrato, Marcelo Grohe perdeu espaço com a chegada de Galhardo no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e não terá seu contrato renovado com o clube. Sem atuar desde fevereiro devido ao limite de estrangeiros, ele está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Ídolo do Grêmio, Grohe conquistou a Libertadores, Copa do Brasil e Recopa pelo time gaúcho. Além disso, foi convocado algumas vezes para defender a Seleção Brasileira - entre 2014 e 2016.

Marcelo Grohe está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe (foto: Divulgação)

SERGIO ROMERO

Goleiro titular da seleção argentina nas Copas de 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil, Romero possuí vasta experiência no futebol europeu. Revelado pelo Racing, o jogador se tranferiu para a Holanda com apenas 20 anos, onde defendeu o AZ Alkmaar por quatro temporadas. Posteriormente, acumulou passagens por Sampdoria (Itália) e Monaco (França), antes de migrar para o Manchester United.

Nos Red Devils, disputou posição com De Gea, mas não conseguiu se firmar como titular. Após oito anos na Inglaterra, defendeu o Venezia (Itália) por uma temporada, antes de retornar a seu país de origem para atuar pelo Boca Juniors.

Com vínculo com os Xeneizes até dezembro de 2024, Romero pode assinar um pré-contrato a partir da metade deste ano.

Sergio Romero em ação pelo Boca Juniors (Divulgação/Boca Juniors)

KEYLOR NAVAS (Não custa sonhar)

Reserva de Donnarumma no PSG, Keylor Navas tem contrato com a equipe parisiense até julho deste ano e é outro jogador que já pode assinar um pré-acordo. Decisivo, o goleiro faturou três Liga dos Campeões pelo Real Madrid, além de quatro Mundiais e um Campeonato Espanhol.

Titular incontestável da seleção costarriquenha, o jogador participou da histórica campanha na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, o país da América Central liderou o grupo D da competição, eliminou Itália e Inglaterra na fase de grupos, e caiu apenas nas quartas de final, quando foi derrotado pela Holanda nos pênaltis.

Keylor Navas conquistou três vezes a Liga dos Campeões (Foto: FRANCK FIFE / AFP)