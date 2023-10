Conhecido pelo trabalho com a base, o técnico Zé Ricardo tem motivos para confiar no bom aproveitamento dos jovens do Cruzeiro. A equipe sub-20 do Cabuloso conquistou o título da Copa do Brasil no último domingo (15), além do Campeonato Mineiro, também nesta semana. Após os feitos, o comandante da equipe celeste integrou seis promessas ao elenco principal em treino nesta segunda-feira (16).