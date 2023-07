No início da tarde deste sábado (15), o Cruzeiro divulgou a lista com os jogadores relacionados para o duelo contra o Coritiba, neste domingo (16), às 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E a novidade da lista ficou com a presença de Lucas Silva, que agora, passa a ser uma opção para o técnico Pepa no duelo.