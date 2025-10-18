Com Gabigol, Cruzeiro está pronto para enfrentar o Fortaleza; veja escalação

Com Gabigol no ataque e Léo Aragão no gol, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, neste sábado (18), às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão, para voltar a vencer depois de quatro partidas. Com os recentes tropeços, a Raposa se distanciou da briga pela liderança: está com 53 pontos, cinco atrás do Flamengo e oito a menos que o líder Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim, pela quinta vez seguida, terá de mexer na equipe e não contará com o 11 considerado titular. O goleiro Cássio não joga para cumprir o protocolo de concussão depois da pancada na cabeça no empate com o Atlético-MG. O lateral-esquerdo Kaiki cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo pela terceira vez neste Brasileirão. E o artilheiro Kaio Jorge fica de fora por ter sido expulso no clássico.

Gabigol será titular neste Brasileiro apenas pela sexta vez, mas já participou de 22 dos 27 do Cruzeiro na competição. São seis gols marcados, dois deles recentemente: na virada por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada, e no empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão, pela 27ª.

continua após a publicidade

No gol, Léo Aragão volta a ser titular depois de quase três meses. Ele substituiu Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, em 20 de julho, também no Mineirão.

➡️Parcial de público para Cruzeiro x Fortaleza passa de 32 mil torcedores

Na lateral-esquerda, o jovem Kauã Prates, de 17 anos, começa jogando pela terceira vez neste Brasileirão. As atuações contra Fluminense, no Maracanã, e Mirassol, no Maião, deixam a torcida tranquila quanto à ausência do titular Kaiki – Kauã também entrou bem nos jogos contra São Paulo, no Mineirão, e Bahia, em Salvador, e vem recebendo muitos elogios de Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Fabrício Bruno voltou a treinar na Toca da Raposa, nesta sexta-feira (17) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Zagueiro da Seleção está de volta ao Cruzeiro para enfrentar o Fortaleza

Outro motivo de tranquilidade para a torcida celeste é o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira nos amistosos na Ásia e foi ausência nos empates com Sport e Atlético-MG. O jogador participou do treino na Toca da Raposa na tarde desta sexta-feira (17)

A provável escalação do Cruzeiro é:

Léo Aragão, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Wanderson.