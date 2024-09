Com desfalque de titular, Cruzeiro está escalado para enfrentar o Libertad

Fernando Seabra tecnico do Cruzeiro durante partida contra o Sao Paulo no estadio Mineirao pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 20:40 • Belo Horizonte (MG)

O técnico Fernando Seabra definiu os titulares do Cruzeiro para enfrentar o Libertad, em partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta, no Mineirão, será na quinta-feira (26). A raposa entra em campo com desfalque de titular importante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com isso, o time titular do Cruzeiro para enfrentar o Libertad será formado por Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz Gabriel Veron e Kaio Jorge

Uma das novidades nos relacionados é Barreal. O jogador, que estava fora por lesão, ficará no banco à disposição de Seabra. O maior desfalque do Cabuloso é o titular Wallace. O volante apresentou um quadro de amigdalite e nem viajou com o elenco.

Outros três jogadores que vêm atuando no Cruzeiro, mas que não estavam inscritos na Sul-Americana, estão regularizados e poderão fazer suas estreias na competição: os zagueiros Jonathan Jesus e Weverton; e o volante Fabrizio Peralta.

Vindo de derrota em casa no Brasileirão e com o treinador pressionado, o Cruzeiro tem na Copa Sul-Americana tem oportunidade de recuperação. Isso porque o Libertad terá pelo menos cinco desfalques para partida desta quinta-feira