Com alterações, Diniz confirma escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro está definido para enfrentar o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz, promoveu três mudanças em relação ao time que enfrentou o Racing, pela final da Sul-Americana 2024.

Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cabuloso não contará com as presenças de Kaio Jorge e Matheus Henrique para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (27), pelo Brasileirão. A dupla iniciou tratamento no departamento de saúde e performance do clube e não precisará de cirurgia.

Por outro lado, a troca de Walace por Lucas Silva, não foi por motivos médicos, mas, sim, técnico.

O Cruzeiro encara o Grêmio com: Cássio; William, Lucas Villalba, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Barreal e Lautaro.

Como chega Grêmio e o Cruzeiro

O Tricolor não vence há três partidas pelo Brasileirão. Somando 40 pontos, o Grêmio ocupa a 15ª colocação e briga para fugir do rebaixamento para a Série B 2025. Por outro lado, o Cabuloso vem de uma derrota na última rodada para o Corinthians, fora de casa. O Cruzeiro está na sétima posição da tabela, com 47 pontos conquistados. De olho em uma vaga na Libertadores 2025, o mandante vai com tudo atrás dos três pontos.

Kaio Jorge comemorando um gol pelo Cruzeiro (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

