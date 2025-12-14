Cássio lamenta eliminação do Cruzeiro: 'A gente podia ter fechado a série e não conseguiu'

O Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis após vencer o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil por 2 a 1 no tempo normal e cair nas penalidades por 5 a 4. Após um confronto equilibrado e decidido nas cobranças, o goleiro Cássio, do time mineiro, lamentou a eliminação e destacou a frustração pela forma como a vaga escapou.

— Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, para ser bem honesto. Falei com a minha esposa ali e não sei nem o que a gente vai fazer, porque a gente estava muito conectado em buscar essa classificação, nós acreditávamos. Acho que no primeiro jogo a gente não fez um grande jogo, a gente sabe disso e entendeu que não fez um grande jogo. Aí a gente vem pra cá e faz um jogo muito bom. É difícil jogar aqui, com o estádio lotado, e a gente conseguiu fazer uma grande partida. Acabou que, no final, nos pênaltis, a gente não conseguiu ganhar. A gente podia ter fechado a série e não conseguiu — afirmou o goleiro.

Cássio evitou apontar culpados pela eliminação e reforçou a responsabilidade coletiva pelo resultado, ao mesmo tempo em que fez uma avaliação crítica da temporada do clube.

— Quando se ganha, ganha todo mundo. Quando se perde, perde todo mundo. Não estou aqui para direcionar para ninguém. Fico feliz pela temporada do Cruzeiro, mas, como eu falei ali, é pouco. É pouco você fazer um ano bom. Um time grande como o Cruzeiro tem que ganhar títulos, tem que ir em busca de títulos, porque existe um projeto — resumiu.

O goleiro também descreveu o clima no vestiário após a derrota e a dificuldade de lidar com a eliminação tão perto da classificação.

— Difícil falar. Na verdade, eu não falei nada. Esses momentos quem fala é o treinador, é o capitão, é o presidente. Eles falaram ali, mas o sentimento é de todo mundo isolado, né? Com a derrota, com a maneira como foi. É duro, né, cara? A gente tinha um pênalti para classificar e, infelizmente, não aconteceu assim. É difícil. Se a gente evita, fica pensando em todas as situações que poderiam ter acontecido. Mas, com o tempo, a gente vai voltando a cabeça ao lugar, para na próxima temporada a gente fazer melhor que esse ano.

Com a vitória nos pênaltis, o Corinthians avança para a final da Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro agora vira a chave para a próxima temporada.