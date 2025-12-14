Após a eliminação nos pênaltis para o Corinthians, o Cruzeiro já olha para a temporada de 2026. Nesse sentido, o clube já negocia as situações de Leonardo Jardim e Matheus Pereira, que devem ter desfechos diferentes.

No caso do camisa 10, a tendência é que ele amplie seu contrato. O vice-presidente da Raposa, Pedro Junio, falou na zona mista na Neo Química Arena que já tem tratativas em andamento com o jogador.

– Temos negociações muito avançadas. Esperamos que ele fique. É um jogador excepcional. E estamos fazendo todos os esforços pra ele ficar no clube – disse o dirigente.

Matheus Pereira, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em 2023, emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Posteriormente, foi comprado em junho do ano passado, por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação da época).

No início desta temporada, o camisa 10 quase deixou a Raposa para jogar no Zenit da Rússia e até chegou a fazer exames médicos. Entretanto, ele desistiu da mudança na reta final das negociações.

Leonardo Jardim fica no Cruzeiro?

Ao ser questionado na zona mista sobre o futuro de Leonardo Jardim, Pedro Junio confirmou o que disse o técnico na entrevista coletiva, que terão uma reunião nesta segunda-feira.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O que ficou definido é a gente ter uma conversa depois da Copa do Brasil, então é provável que vamos ter uma conversa amanhã, bem franca, verdadeira, como sempre foi. Jardim é um cara muito correto, um treinador espetacular, então amanhã devemos ter uma definição e comunicaremos – explicou.

– A gente espera que ele fique, mas a decisão tem que ser em conjunto, bom para ambas as partes. A gente sabe dos desejos de ambas as partes, mas o nosso planejamento já começou. O 2026 do Cruzeiro não será planejado a partir de amanhã, já está sendo planejado a alguns meses. Nosso planejamento não muda nada com a permanência ou não do Jardim, que friso mais uma vez, vamos sentar amanhã para sacramentar a permanência ou não – disse Pedro Junio.