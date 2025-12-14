Torcida do Cruzeiro vandaliza muro com imagem de Gabigol
Jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti
Após a eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, torcedores vandalizaram um muro com a imagem de Gabigol, localizado na Toca da Raposa I. O jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti e deu caminho para a classificação da equipe paulista.
Em imagens divulgadas pela rádio "Rede 98", o rosto de Gabigol foi pintado com tinta amarela, enquanto a inscrição "vai embora, lixo" apareceu pichada ao lado do nome do atleta. O mural integrava uma ação de marketing realizada no começo da temporada, durante o anúncio da contratação do camisa 9 pelo clube celeste.
Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades máximas, Cássio defendeu o primeiro pênalti, cobrado por Yuri Alberto. Gabigol teve a chance de fechar as cobranças, mas perdeu sua cobrança. Nas alternadas, Walace também errou e o Corinthians garantiu sua vaga na decisão.
Em toda sua carreira, Gabriel Barbosa perdeu apenas nove pênaltis no tempo normal, convertendo 53 de 62 penalidades. Pelo Cruzeiro, este foi o terceiro perdido de oito que cobrou.
