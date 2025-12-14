Torcida do Cruzeiro vandaliza muro com imagem de Gabigol

Após a eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, torcedores vandalizaram um muro com a imagem de Gabigol, localizado na Toca da Raposa I. O jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti e deu caminho para a classificação da equipe paulista.

continua após a publicidade

Em imagens divulgadas pela rádio "Rede 98", o rosto de Gabigol foi pintado com tinta amarela, enquanto a inscrição "vai embora, lixo" apareceu pichada ao lado do nome do atleta. O mural integrava uma ação de marketing realizada no começo da temporada, durante o anúncio da contratação do camisa 9 pelo clube celeste.

Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

Nas penalidades máximas, Cássio defendeu o primeiro pênalti, cobrado por Yuri Alberto. Gabigol teve a chance de fechar as cobranças, mas perdeu sua cobrança. Nas alternadas, Walace também errou e o Corinthians garantiu sua vaga na decisão.

➡️Pênalti perdido fecha temporada decepcionante de Gabigol pelo Cruzeiro

Em toda sua carreira, Gabriel Barbosa perdeu apenas nove pênaltis no tempo normal, convertendo 53 de 62 penalidades. Pelo Cruzeiro, este foi o terceiro perdido de oito que cobrou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Gabigol, atacante do Cruzeiro, desperdiçou uma cobrança de pênalti (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazetta Press)