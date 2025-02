América-MG recebe o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 22h (de Brasília), e as equipes entram em campo na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O confronto será transmitido pela Globo Minas, em canal aberto para Minas Gerais, SporTV 2 e através do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Apesar de estar invicto no Campeonato Mineiro, o América-MG ocupa a segunda posição do Grupo B após cinco rodadas disputadas, com três vitórias e dois empates. Na temporada, o Coelho acumula 11 pontos, um a menos do líder Athletic.

Do outro lado, o Cruzeiro mantém uma sólida campanha no Campeonato Mineiro, apesar do início conturbado, a equipe conta com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Após cinco jogos, a Raposa está com 10 pontos e é o líder do Grupo C, seguido do Aymorés, que soma seis pontos.

Confira as informações do jogo entre América-MG e Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X CRUZEIRO

6ª RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Globo Minas, SporTV 2 e Premiere

🟨 Arbitragem: Vinicius Gomes do Amaral

🚩Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Samuel Henrique Soares Silva

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista)

Matheus Mendes; Júlio César, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Fabinho, Cauan Barros, Felipe Amaral e Figueiredo; Jonathas e Fernando Elizari.



CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner (William), Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Marquinhos, Dudu e Gabigol.

