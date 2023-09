>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



- Estamos trabalhando muito e com o pé no chão sempre. Essa semana tem sido muito boa pro nosso elenco. Acredito que todos estão preparados e extremamente motivados para disputar uma partida do porte de um Atletiba - projetou.



Pesa a favor de Whalacy a fama de sempre marcar gols diante do maior rival do Coxa Branca nas categorias de base, chegando a receber o apelido de 'El Carrasco'.



Na sua última partida contra o Athletico, pela Sul-Brasileiro Elite Sub-17, Whalacy marcou dois gols e anotou uma assistência no triunfo por por 3 a 2. A atuação, inclusive, foi decisiva para a convocação do atleta à Seleção Brasileira sub-17 para amistosos contra o México, em julho, bem como o recente período de treinos.



- Sinto que pude aprender muito neste período de treinos com a Seleção. Foi incrível e sinto uma evolução boa no meu jogo. Quero usar isso a favor do Coxa. Para mim, um clássico é o melhor tipo de jogo - explicou.