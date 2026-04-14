Pedro Rangel destaca campanha do Coritiba como visitante no Brasileirão

No retorno à Série A nesta temporada, o Coritiba tem sido um visitante indigesto no Campeonato Brasileiro. Até o momento, a equipe paranaense conquistou 11 dos 18 pontos disputados. Um dos destaques do Coxa tem sido o goleiro Pedro Rangel, que ganhou espaço após a lesão de Pedro Morisco.

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No último domingo (12), a equipe empatou com o Botafogo em 2 a 2 no Rio de Janeiro. Para Pedro Rangel, apesar da virada sofrida antes de buscar o empate, é um ponto a ser valorizado e ressalta a dificuldade de pontuar no Nilton Santos.

— Conseguimos um empate importante fora de casa, em um jogo complicado, em um estádio difícil, contra um adversário qualificado. Saímos na frente, fizemos um bom jogo, criamos oportunidades, mas acabamos sofrendo a virada e buscamos o ponto fora de casa. Então, temos que valorizar por todo o contexto, foi fruto do esforço de toda equipe até o fim — afirmou.

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Pedro Rangel valoriza empate fora de casa e destaca consistência do Coritiba (Foto: JP Pacheco / Coritiba)

Agora, com o Brasileirão e a Copa do Brasil pela frente, o goleiro destaca a importância de aproveitar a partida no Couto Pereira contra o Atlético-MG antes da sequência de três jogos fora de casa.

— Estamos com um bom aproveitamento fora de casa, mas isso é fruto do trabalho que estamos fazendo, entendendo cada adversário, cada gramado, cada estádio. Isso é importante para alcançarmos nossos objetivos no campeonato. Agora, temos que aproveitar o jogo que temos em casa, com o apoio do nosso torcedor, para conquistar um resultado positivo e chegar com confiança para a sequência que temos de três jogos fora de casa — projetou.

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