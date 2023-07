A goleada do Botafogo por 4 a 1 sobre o Coritiba contou com um espectador ilustre. Reforço do Alvinegro, o lateral-direito Mateo Ponte assistiu à partida que manteve o Glorioso com uma distância segura na liderança do Campeonato Brasileiro e deu à equipe o título simbólico do primeiro turno da competição.